Бывший соперник Лукашенко предсказал новую волну протестов в Белоруссии

Бывший соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Валерий Цепкало предсказал новую волну протестов, сообщает РИА Новости.

«Революции всегда имеют пульсирующий характер. В любых социальных событиях подобного характера сначала идет постепенный подъем, нарастает человеческая энергетика», — сказал Цепкало.

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По словам политика, пик протестов в Белоруссии пришелся на август и сентябрь, «потом постепенно это сходило на спад». Однако весной власть сама даст повод для протестов, считает Цепкало.

«Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать, поэтому — да, будет всплеск», — заключил оппозиционер.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности. Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.

Кандидатом на выборах была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который также находится под стражей.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже шесть месяцев.