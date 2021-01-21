«Беларуськалий» заявил о готовности «принять обратно» бастующих шахтеров

Государственный производитель удобрений «Беларуськалий» заявил о готовности снова взять на работу бастующих шахтеров, сообщает Tut.by.

«Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников, а уволенные ранее могут быть приняты обратно на работу в случае подачи ими соответствующих заявлений», — сказано в пресс-релизе компании.

Члены стачкома «Беларуськалия» заявили, что не согласны с подобной формулировкой, поскольку никто из рабочих «не писал заявления на увольнение и не совершал намеренных прогулов».

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«Наша четкая твердая позиция звучит так: восстановить на прежнее рабочее место со снятием всех дисциплинарных взысканий и незамедлительно начать выполнять все требования стачкома. Это прекращение насилия, освобождение политзаключенных и новые честные выборы», — сказал член комитета Юрий Корзун.

«Беларуськалий» сообщил, что продолжает сотрудничество с норвежской компанией Yara по вопросам безопасности условий труда и повышения социального уровня работников.

Yara, которая является одним из основных торговых партнеров госпредприятия, выражала обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала не покупать продукцию «Беларуськалия», «чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму Лукашенко».

В стране продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. «Беларуськалий» уволил 49 работников, принявших участие в забастовке.