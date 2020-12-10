Тихановская призвала к санкциям против «Беларуськалия»

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала правительство Литвы рассмотреть возможность санкций против государственного производителя удобрений «Беларуськалий», если предприятие продолжит преследовать работников за участие в протестах. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Оппозиционерка предложила Вильнюсу пересмотреть условия транзита: «Беларуськалий» пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта своей продукции.

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Тихановская также напомнила, что норвежская компания Yara пригрозила ограничить закупки удобрений у белорусского производителя.

По словам экс-кандидата, «Беларуськалий», будучи государственным предприятием, находится «в кармане» у президента Александра Лукашенко.

«Мы просим не закупать продукцию "Беларуськалия", чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму Лукашенко. Это связано не только с "Беларуськалием", но также и с "Гродно Азотом", "Нафтаном" и другими компаниями, которые важны для режима», — сказала Тихановская.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. ОАО «Беларуськалий» уволило 49 работников, принявших участие в забастовке.

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