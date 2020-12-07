Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала обойтись без «повальных люстраций» во время «переходного периода» перед новыми выборами. Об этом она заявила в интервью Tut.by.

Оппозиционерка рассказала об организации команды своих соратников. «Сейчас формируется так называемый "кабинет". Мы долго думали, как его назвать, чтобы не было аналогий с министерствами. В нем уже есть несколько моих представителей — представитель по экономике Алесь Алехнович, представитель по образованию Ольга Шпарага», — напомнила она.

По словам Тихановской, состав ее «кабинета» расширяется, «чтобы охватить каждую сферу деятельности».

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«Чтобы после переговоров [с властью] была мягкая организация новых выборов, без повальных люстраций. Это не значит, что все министерства будут разогнаны, до новых выборов все пошли вон. Абсолютно нет, все остаются на своих местах. Но пока проходит переходный период, мне нужна моя команда», — пояснила бывшая кандидатка.

Ранее Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период. По ее мнению, он может продлиться 45 дней, после чего пройдут новые выборы. Оппозиционерка уверена, что действующие белорусские власти в скором времени будут вынуждены пойти на переговоры для выхода из политического кризиса.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Тихановская набрала 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения нового и честного голосования и наказания должностных лиц, виновных в насилии над демонстрантами.