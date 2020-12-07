Тихановская назвала срок своего пребывания у власти

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Tut.by назвала срок своего возможного пребывания у власти в переходный период.

На вопрос, считает ли она себя будущим руководителем страны, Тихановская ответила: «Руководителем на 45 дней, надеюсь».

Оппозиционерка заявила о необходимости начать переговоры с представителями действующей власти. «И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам», — отметила она.

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Однако, подчеркнула экс-кандидатка, все зависит от хода переговоров и того, где будет находиться Александр Лукашенко.

«Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — добавила Тихановская.

Ранее она заявила о готовности возглавить страну в переходный период. По словам Тихановской, нынешние власти скоро окажутся в такой ситуации, что им будет выгоднее начать переговоры.

По данным ЦИК Белоруссии, Тихановская набрала на президентских выборах 9 августа 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко — 80 процентов. Официальные итоги вызвали массовые протесты, которые продолжаются почти четыре месяца. Первые митинги жестко разгонялись. Сама Тихановская находится в Литве.