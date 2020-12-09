Тихановская призвала Европу расследовать преступления белорусских властей

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Европы вслед за Литвой расследовать преступления, которые совершают власти у нее на родине. Об этом сообщает Delfi.

9 декабря стало известно, что генеральный прокурор Литвы начал досудебное расследование возможных преступлений против человечности по заявлению гражданина Белоруссии Максима Хорошина, который утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур в Минске.

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«Мы приветствуем решение генпрокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу Максима Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативой Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности», — сказала Тихановская и добавила, что «ни один из случаев не может быть забыт».

В Белоруссии уже четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали об избиениях и пытках в изоляторах. Известно о нескольких погибших.