В Литве начали расследовать милицейское насилие в Белоруссии

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Белоруссии, сообщает «Интерфакс — Запад».

Белорус, в настоящий момент живущий в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября и заявил о насильственных действиях, которые были совершены над ним со стороны милиции 13 октября в Минске.

Обстоятельства происшествия имеют состав преступления, «по отношению к которому, согласно Уголовному кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция», пояснили в Генпрокуратуре.

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В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты. Они были вызваны официальными результатами президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Первые акции протеста жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали об избиениях и пытках в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

Литва заняла жесткую политику в отношении белорусских властей. Вильнюс одним из первых ввел санкции против Минска. В прибалтийской республике в данный момент находится Тихановская, сейм официально признал ее президентом Белоруссии.

Литовский президент Гитанас Науседа критиковал Запад за недостаточную поддержку белорусских протестующих. Лукашенко же утверждал, что прибалтам «дали команду "фас", они и вякнули из-под забора».