Минский ОМОН предупредил белорусов об ответе на возможные протесты весной

Минский ОМОН готов дать «паритетный ответ» протестующим, если несанкционированные акции протеста продолжатся весной. Об этом заявил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба телеканалу СТВ, его слова приводит РИА Новости.

Балаба отметил, что его отряд готовится к выполнению задач «с учетом меняющейся обстановки в мире».

«Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным», — предупредил Балаба.

Он также опроверг информацию о том, что из его подразделения якобы увольняются сотрудники, назвав ее фейковой. «Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые», — объяснил он.

Ранее бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов против президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.