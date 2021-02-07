Создатели NEXTA отреагировали на запрос об их экстрадиции

Создатели Telegram-канала NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич отреагировали на запрос Следственного комитета Белоруссии в Польшу об их экстрадиции. Об этом 7 февраля сообщает «Радыё Свабода».

Путило заявил, что СК не расследует сотни дел о пытках и насилии, но требует от другого государства «выдать того, кого по определению выдать не могут».

Протасевич на своей странице в Twitter сообщил, что давно покинул Польшу.

«Дорогие спецслужбы, я уже почти 5 месяцев живу в другой стране. Так что отправляйте свои бумажки кому угодно и сколько угодно дальше», – написал он.

Ранее КГБ Белоруссии внесло Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Они обвиняются по статье о массовых беспорядках. Суд в Минске признал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами.

Telegram-канал активно освещает массовые протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.