Белоруссия запросила у Польши экстрадицию создателей Nexta

Следственный комитет (СК) Белоруссии направил запрос в Польшу на экстрадицию основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает БЕЛТА.
Между Минском и Варшавой действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует вопрос об экстрадиции, сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.
«Принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», — заявил Вавуло.
Ранее КГБ Белоруссии внесло Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Они обвиняются по статье о массовых беспорядках.
Суд в Минске признал Telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами.
NEXTA активно освещает массовые протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.