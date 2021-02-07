Белоруссия запросила у Польши экстрадицию создателей Nexta

Следственный комитет (СК) Белоруссии направил запрос в Польшу на экстрадицию основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает БЕЛТА.

Между Минском и Варшавой действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует вопрос об экстрадиции, сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.

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«Принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», — заявил Вавуло.

Ранее КГБ Белоруссии внесло Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Они обвиняются по статье о массовых беспорядках.

Суд в Минске признал Telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами.

NEXTA активно освещает массовые протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.