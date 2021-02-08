Белорус получил семь лет тюрьмы за подготовку к массовым беспорядкам

Житель Белоруссии Алексей Мельников получил семь лет тюрьмы и штраф за подготовку к массовым беспорядкам, незаконные действия с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Суд был закрытым, и журналистов пустили лишь на вынесение приговора, пишет Tut.by.

Мельникова обвиняли в том, что у него при задержании в день президентских выборов 9 августа 2020 года обнаружили и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства и нож. Согласно материалам дела, все это он пытался перевезти из Могилева в Минск, чтобы «поучаствовать в массовых беспорядках».

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

Дома у задержанного нашли изготовленное им двуствольное огнестрельное оружие и зажигательные устройства.

В итоге Мельникову инкриминировали сразу четыре уголовных статьи. В каких именно действиях его признали виновным, из приговора неизвестно.

По официальным данным, на президентских выборах 9 августа баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. За все время были задержаны более 33 тысячи человек. Ряд оппозиционных политиков арестованы или бежали из страны.