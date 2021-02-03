Белоруса отправили в колонию за оскорбление Лукашенко

Суд Оршанского района Белоруссии приговорил мужчину, оскорбившего президента Александра Лукашенко, к году и трем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу суда.

Личность осужденного неизвестна, суд прошел в закрытом режиме, подробности уголовного производства не разглашались. Известно, что дело против белоруса было возбуждено из-за поста в социальной сети, а также, что суд постановил конфисковать орудие преступления — системный блок компьютера. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу: он все еще может быть обжалован и опротестован.

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По данным издания, в Белоруссии с начала массовых акций протеста по статье об оскорблении президента были осуждены пять человек. Трое из них были отправлены в места лишения свободы, в том числе 18-летняя девушка, которая которая во время сентябрьской демонстрации разрисовала краской из баллончика щиты специальной техники силовиков.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.