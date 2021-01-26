Пролежавшего 12 дней в реанимации белоруса обвинили в избиении бойца ОМОН

В Белоруссии участника акции протеста, пролежавшего после задержания 12 дней в реанимации, обвинили в избиении бойца ОМОН. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Tut.by.

Суд проходит в Минске. Обвиняемый — 32-летний индивидуальный предприниматель Виктор Борушко, 15 лет назад судимый за незаконный оборот наркотиков. Его задержали после акции протеста 18 октября. Борушко вменяют умышленное причинение тяжкого телесного повреждения силовику.

Потерпевшим выступает сотрудник ОМОН, представившийся в суде Иваном Волоховым. Его настоящее имя засекречено. Пострадавший утверждает, что Борушко ударил его ногой, в результате он получил перелом, три месяца провел на больничном, два с половиной — в гипсе. Моральный вред он оценил в 6 тысяч белорусских рублей (175 тысяч российских), половину этой суммы он обещал отдать на благотворительность.

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Борушко уверяет, что никого не бил. По словам подсудимого, он шел с протестного марша, увидел силовиков, испугался и побежал. Его сбили с ног, и он упал на землю вместе с бойцом ОМОН.

При этом Борушко заявил, что после задержания сам был подвергнут избиениям и издевательствам. «Били, дубинку в ж… засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации. Ноги были такие опухшие, что я не мог снять джинсы», — рассказал он.

Родственники Борушко перечислили три тысячи белорусских рублей детскому дому и обязались возместить потерпевшему моральный вред. В результате прокурор запросил для подсудимого половину от возможного максимального срока — пять лет лишения свободы.

В Белоруссии пять с половиной месяцев продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

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