Белорус развесил на остановках чучела в форме милиционеров

Житель Гродненской области Белоруссии развесил на остановках чучела в милицейской форме. Он был арестован и пойдет под суд, сообщает «Интерфакс — Запад».

По данным прокуратуры, 38-летний мужчина повесил чучела в милицейской форме на трех остановочных пунктах. Он также расставил в поле «таблички в виде ритуальных надгробий с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления», а рядом поставил еще одно чучело в костюме стража правопорядка.

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Генпрокуратура утверждает, что обвиняемый не раз нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу, которое «отличалось по своему содержанию исключительным цинизмом». Он оставил в чате в Telegram под фото местного чиновника неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий.

Арестованному инкриминированы публичное оскорбление представителя власти, хулиганство и злостное хулиганство.

В Белоруссии пять месяцев продолжаются акции против итогов выборов президента. Официально победителем был объявлен Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.