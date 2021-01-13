Белорусских пенсионерок задержали в лесу

В Белоруссии задержали в лесу шестерых пенсионерок, сообщает Tut.by.
Шесть женщин занимались скандинавской ходьбой в лесу под Витебском. Среди задержанных оказалась мать оппозиционного политика Павла Северинца Татьяна.
«Жена позвонила мне около десяти часов утра и успела сказать только одно: "Нас окружили люди в черном". Потом связь с ней прервалась. Позже Татьяна позвонила уже из Первомайского РОВД», — рассказал муж Татьяны Константин Северинец.
По его словам, жена и ее подруги каждое утро гуляют в лесу с палками для скандинавской ходьбы.
Белорусские пенсионеры участвуют в акциях протеста, которые продолжаются в стране с начала августа. Митинги начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.