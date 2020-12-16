Белоруса посадили на год за публичное оскорбление Лукашенко

Жителя Белоруссии посадили на год за то, что он публично оскорбил президента Александра Лукашенко, передает «Sputnik Беларусь».

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Суд Хойникского района Гомельской области рассматривал дело на закрытом заседании. Обвиняемый был признан виновным в публичном оскорблении президента и получил наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, рассказали в Верховном суде страны.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.

Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков арестованы, другие покинули Белоруссию.

Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.