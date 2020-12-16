Белоруса посадили на год за публичное оскорбление Лукашенко

Жителя Белоруссии посадили на год за то, что он публично оскорбил президента Александра Лукашенко, передает «Sputnik Беларусь».
Суд Хойникского района Гомельской области рассматривал дело на закрытом заседании. Обвиняемый был признан виновным в публичном оскорблении президента и получил наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, рассказали в Верховном суде страны.
В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.
Первые митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков арестованы, другие покинули Белоруссию.
Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.