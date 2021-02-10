Бабарико назвал «крайнюю точку» политического кризиса в Белоруссии

Белорусский оппозиционер, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико назвал «крайнюю точку» политического кризиса в стране. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle из СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ).
По его мнению, ситуация в Белоруссии дальше может развиваться по двум сценариям: либо новая страна, экономически и политически независимая, либо прекращение ее существования.
«Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго продолжаться нынешнему состоянию. Когда-то было сказано очень точно: "Политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому крайняя точка — 2025 год, но хотелось бы думать, что это фантастически долгий срок. Я за первый вариант», — сказал он.
Бабарико добавил, что не считает происходящее в стране массовыми репрессиями.
«Почти восемь месяцев я нахожусь в физической и коммуникационной изоляции, большую часть новостей получаю из белорусского телевидения — а его просмотр можно приравнять к моральным пыткам. Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», — уверен он.
При этом Бабарико считает, что политический кризис может перерасти в гражданскую войну. По его мнению, власти не должны допустить ненависти людей друг к другу «только за то, что они любят символы разного цвета».
В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, получила 10 процентов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.