Бабарико назвал «крайнюю точку» политического кризиса в Белоруссии

Белорусский оппозиционер, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико назвал «крайнюю точку» политического кризиса в стране. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle из СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ).

По его мнению, ситуация в Белоруссии дальше может развиваться по двум сценариям: либо новая страна, экономически и политически независимая, либо прекращение ее существования.

Материалы по теме «Это болезненно для России» Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве? Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

«Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго продолжаться нынешнему состоянию. Когда-то было сказано очень точно: "Политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому крайняя точка — 2025 год, но хотелось бы думать, что это фантастически долгий срок. Я за первый вариант», — сказал он.

Бабарико добавил, что не считает происходящее в стране массовыми репрессиями.

«Почти восемь месяцев я нахожусь в физической и коммуникационной изоляции, большую часть новостей получаю из белорусского телевидения — а его просмотр можно приравнять к моральным пыткам. Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа», — уверен он.

При этом Бабарико считает, что политический кризис может перерасти в гражданскую войну. По его мнению, власти не должны допустить ненависти людей друг к другу «только за то, что они любят символы разного цвета».

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская, получила 10 процентов. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.