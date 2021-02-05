Лукашенко потребовал серьезнее работать с молодежью из-за угрозы «войнушки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал усилить работу с молодежью в связи с угрозой «войнушки». Об этом он заявил 5 февраля на встрече с представителями научной сферы. Его слова приводит БЕЛТА.

«Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке», — сказал Лукашенко.

Он предупредил, что «в условиях геополитического разлома» белорусы не смогут удержаться «в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны», поскольку «вмешаются другие игроки».

Белорусский лидер привел в пример судьбу Сирии и Ирака, которые страдают много лет из-за интересов геополитических игроков. «Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают», — пояснил Лукашенко.

По его словам, нужно «своими руками не привести страну в этот хаос». «И здесь многое будет зависеть от преподавателей, — добавил президент. — Нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить».

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.