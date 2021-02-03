Назван самый популярный иностранный лидер на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером среди украинских граждан, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, он пользуется доверием 36 процентов жителей республики, на втором месте оказался президент США Джо Байден (26,7 процента), третью строчку в рейтинге занимает лидер Франции Эммануэль Макрон (26,2 процента).

Отмечается, что президенту России Владимиру Путину доверяют только 14,4 процента жителей Украины, а подавляющее большинство не доверяет — 79,8 процента граждан.

Исследование проводилось в период с 27 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1205 респондентов из 86 населенных пунктов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Ранее стало известно, что большинство украинцев поддерживают идею о необходимости досрочного роспуска Верховной Рады и проведения новых выборов. Также большая часть граждан выступают за немедленную отставку президента Владимира Зеленского и отставку кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.