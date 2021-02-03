Лукашенко созвонился с Зюгановым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом 3 февраля сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Стороны обсудили формат участия КПРФ во Всебелорусском народном собрании, отношения двух стран и последние события в России, сказано в сообщении.

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Всебелорусское народное собрание запланировано на 11-12 февраля. Лукашенко ранее заявлял, что на мероприятии могут быть обозначены поправки в Конституцию. Однако принять их возможно только на референдуме.

Зюганов выступал с поддержкой Лукашенко. В сентябре 2020 года в интервью ОНТ он заявил, что те, кто обещает Белоруссии демократию, на самом деле хотят захапать ее собственность. «Не слушайте этих мерзавцев, которые ничего хорошего не хотят», — уверял коммунист.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти полгода.