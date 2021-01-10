Лукашенко рассказал о разработке новой конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущем новой конституции страны в разговоре с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко заявил, что поправки в конституцию могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании, но приняты лишь на референдуме. При этом политик отказался раскрыть детали проекта документа, отметив лишь, что изменения коснутся политического устройства государства, а не экономики.

«В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство», — пояснил Лукашенко.

По его словам, к концу следующего года проект новой конституции будет готов.

Как отмечает агентство, в республике ведется работа уже над третьим вариантом проекта документа, так как предыдущие два не устроили главу государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что откажется от поста президента после принятия новой конституции. «Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — заявил он.