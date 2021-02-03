Лукашенко попросил белорусов поучаствовать в анонимном опросе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил граждан поучаствовать в анонимном социологическом опросе, передает БЕЛТА.

По его словам, в стране началось масштабное социологическое исследование, в ходе которого гражданам зададут «конкретные вопросы, от которых зависит развитие Белоруссии и которые волнуют людей».

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«Исследовали часть городов, трудовых коллективов и так далее. В ближайшие несколько дней мы опросим людей — мы не исследовали фактически село, малые города, районные центры — и отдельные предприятия, которые нас больше всего волнуют в городах», — сказал Лукашенко.

Он попросил граждан «объективно и честно» ответить на вопросы социологов. «Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью», — заверил президент.

По словам Лукашенко, основным исследователем выступает зарубежная компания. «Надо подключить на этом этапе еще, может быть, россиян. Если наши "свядомыя" начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев», — добавил он.

Опрос планируется закончить к Всебелорусскому народному собранию, которое пройдет 11-12 февраля.