Лукашенко назвал Белоруссию островком безопасности в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал страну островком безопасности в Европе, передает БЕЛТА.
В 2020 году Белоруссия была вынуждена уделить особое внимание обеспечению безопасности, и некоторым это могло показаться бряцанием оружием, сказал Лукашенко на встрече с главой Госпогранкомитета.
«Ничего подобного. Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива», — заверил глава государства.
При этом он добавил, что история учит быть готовыми ответить на любую провокацию. По словам Лукашенко, ни у одной страны нет такой охраны границы, как у Белоруссии. «Еще раз подчеркиваю: наша здесь ответственность не только за Белоруссию, но и россиян», — заявил президент. Он назвал границу зеркалом и лицом государства.
В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сам белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад.
Он, в частности, заявлял, что на западных границах страны происходит «нагнетание обстановки» под «убаюкивание» со стороны США и НАТО. Лукашенко также уверял, что в НАТО создается группировка для захвата запада Белоруссии.