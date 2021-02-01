Лукашенко высказался о работе синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром природных ресурсов высказался о работе синоптиков, передает БЕЛТА.

Он отметил, что ранее раскритиковал гидрометеорологическую службу за недостаточную достоверность прогнозов и дал поручение исправить ситуацию.

«Вижу, что подвижки есть. Я очень внимательно слежу за этим. На три дня — абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса — градус. Разительное изменение», — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что природа для него — «абсолютный приоритет». «Это приоритет приоритетов. Есть природа — есть жизнь. Нет природы — нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды», — добавил Лукашенко.

Ранее глава республики назвал Белоруссию островком безопасности в Европе.