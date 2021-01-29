Лукашенко порассуждал о высшем образовании для сына Коли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет, чтобы его младший сын Николай учился на Западе. Об этом он рассказал во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), передает телеканал СТВ.

«Я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал "нет"», — заявил он, добавив, что Коля и сам не хочет там учиться.

Также Лукашенко рассказал, что не будет советовать 16-летнему сыну поступать в БГУ. «Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально, чтобы говорили: "А, сын в лучший вуз, его как обычно". Не в этом дело. Все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться», — резюмировал он.

В сентябре 2020 года средний сын Лукашенко Дмитрий раскрыл место обучения своих дочерей. По его словам, все три дочери учатся в Минской международной гимназии. До этого сообщалось, что внучки Александра Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.

Ранее 29 января Лукашенко рассказал, что для управления страной необходимо «родиться президентом». По его мнению, стать главой государства без призвания невозможно, хотя у некоторых получается «поболтаться» на этом посту. «Президентами не становятся, президентами рождаются», — заключил Лукашенко.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа прошлого года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.