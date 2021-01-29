Лукашенко рассказал о необходимости «родиться президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения со студентами Белорусского государственного университета (БГУ) заявил, что для управления страной необходимо «родиться президентом». Видеоролик со встречи публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По мнению белорусского лидера, стать главой государства без призвания невозможно, хотя у некоторых получается «поболтаться» на этом посту. «Президентами не становятся, президентами рождаются», — заключил Лукашенко. Он добавил, что после него, возможно, у Белоруссии и не будет «настоящих президентов» по рождению.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать свою власть «на танке» или «с автоматом в руках». Он подчеркнул, что это является его конституционной обязанностью, а люди никогда не простят ему «безалаберности».

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа прошлого года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.