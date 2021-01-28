Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности защищать страну на танке и с оружием в руках. Он высказался 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, его действия и действия власти были направлены в первую очередь на защиту Белоруссии. Он призвал не расслабляться и отметил, что «люди никогда не простят безалаберности».

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«То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну», — продолжил Лукашенко.

Он назвал защиту страны своими конституционными обязанностями. «И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — заключил белорусский лидер.

В августе прошлого года, во время одной из акций протеста в Минске, Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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