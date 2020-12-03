Появилось новое видео Лукашенко с автоматом

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В сети опубликовано новое видео, снятое 23 августа во время появления президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в центре Минска. Об этом сообщает Onliner.

Кадры сделаны сотрудниками ОМОН, которые стояли в оцеплении. В тот день в белорусской столице проходила очередная массовая акция протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Вооруженный Лукашенко вместе с несовершеннолетним сыном Николаем прилетел на вертолете в свою резиденцию, а затем вышел к силовикам.

На новом видео слышны разговоры сотрудников ОМОН. «Сзади президент», «Восток идет! Аккуратно», — переговариваются они по рации.

Оружие в руках Лукашенко вызвало удивление силовиков. На записи слышны смех и реплики бойцов: «С автоматом, *****!», «Кольку вооружил», «Вооружил сына до зубов: пистолет, автомат», «Я его тоже сначала не узнал».

Также слышно, как Лукашенко отдает сотрудникам ОМОН приказы, благодарит и обещает не остаться в долгу. Периодически они начинают аплодировать.