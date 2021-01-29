Лукашенко объяснил причину проведения тайной инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему провел в сентябре прошлого года собственную инаугурацию втайне от своих сограждан, пишет БЕЛТА.

По его словам, против гостей церемонии якобы готовилась провокация с применением коктейлей Молотова. «Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил про инаугурацию», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что поступил так по рекомендации спецслужб и о возможных «провокациях» руководство страны предупреждали заранее. Он также отметил, что закрытое мероприятие было единственным возможным решением в ситуации с протестами.

23 сентября 2020 года СМИ сообщили о вступлении избранного президента республики в должность. Во время выступления Лукашенко заявил, что не может бросить белорусов, «которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу». Инаугурация прошла в закрытом для гостей режиме и без телекамер. О церемонии было объявлено уже после ее окончания.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа прошлого года. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.