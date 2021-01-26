Лукашенко рассказал о «шатании и раскачивании» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страну ожидают непростые времена из-за попыток ее «шатать и раскачивать» из-за рубежа, передает БЕЛТА.

По его словам, попытки дестабилизировать ситуацию он наблюдал с середины прошлого года, а сейчас этот же процесс происходит и в России. «Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет», — сказал Лукашенко. Он добавил, что руководство Белоруссии должно научиться противостоять «своим внешним и внутренним противникам».

Лукашенко неоднократно высказывался о том, что протесты, которые продолжаются в стране с августа 2020 года, «спровоцированы» из-за рубежа. Продолжение акций по сей день он объяснил закрытыми из-за пандемии коронавируса границами. Президент также заявил, что не собирается уходить в отставку, «пока последний омоновец не скажет уходить».

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.