Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих

Белорусское объединение BYPOL, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих, опубликовало на YouTube запись разговора замглавы МВД республики Николая Карпенкова. Силовик сообщил о планах властей создать для демонстрантов специализированные концлагеря.

Запись, как стало известно из ее содержания, была сделана 30 октября — в день, когда Карпенков покидал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК). Из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало на совещании с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране спецлагерей, куда будут попадать особо активные демонстранты.

«Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», — сказал Карпенков. Он пояснил, что туда будут направлены те демонстранты, кто два и более раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.

Силовик также подтвердил сведения белорусских правозащитников, что погибший в первые дни кризиса в стране Александр Тарайковский, был убит ОМОНом выстрелом в грудь из российского травматического пистолета Ярыгина. «Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», — говорит чиновник.

Ранее, в декабре, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они «нагло стояли» перед ОМОНом. Он заявил, что власти республики проигрывают информационную войну с Польшей, призвал готовиться к «горячей войне» с Западом и пообещал показать русских кукловодов.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.