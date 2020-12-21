В Белоруссии создали единую базу участников акций протеста

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии создало единую базу данных участников протестных акций и оппозиционных сообществ, сообщает портал Tut.by.

В систему будут загружаться данные о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы и увлечениях человека. В базу планируют включать участников и организаторов оппозиционных акций, пользователей чатов и администраторов Telegram-каналов, чьей контент противоречит позиции государства.

«Мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать», — заявил заместитель главы МВД Юрий Назаренко. Отмечается, что система будет автоматически собирать статистические данные о протестующих и формировать соответствующие отчеты. Средства, потраченные на создание этой базы, не уточняются.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», общее число задержанных в республике с начала акций протеста 9 августа превысило 30 тысяч. В ноября силовики задержали более четырех тысяч человек.

Ранее белорусское объединение ByPol, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов в поддержку протестующих, опубликовало видео с издевательствами над задержанными на акциях протеста в республике 12 августа. На нем правоохранители избивают демонстрантов, заставляют их облизывать дубинки и угрожают расправой.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.