В Белоруссии начнут лишать гражданства за экстремизм

Власти Белоруссии начнут лишать гражданства республики за экстремизм или «причинение тяжкого вреда интересам государства». Об этом говорится в поправках к закону о гражданстве, сообщает «Sputnik Беларусь».

Основанием для лишения паспорта станет решение суда или приговор международного трибунала, подтверждающие участие обвиняемого в террористической деятельности.

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Такой деятельностью будет считаться совершение преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых «наемничество», «создание незаконного вооруженного формирования», «заговор и другие действия с целью захвата власти».

Поправки должны вступить в силу 18 июня 2021 года. Они касаются иностранцев, которые прошли в Белоруссии процедуру натурализации. Несовершеннолетних, а также тех, кто приобрел белорусское гражданство по рождению и никогда не выходил из него, лишить паспорта нельзя.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков арестованы. Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад.