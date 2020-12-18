Появилось новое видео издевательств силовиков над задержанными в Белоруссии

By_Pol - объединение силовиков Беларуси / YouTube

Белорусское объединение ByPol, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих, опубликовало видео с издевательствами над задержанными на акциях протеста в республике 12 августа. На нем правоохранители избивают демонстрантов, заставляют их облизывать дубинки и угрожают расправой.

Предположительно, серия роликов была записана 12 августа во Фрунзенском РУВД Минска. На них видно, как связанные протестующие лежат в спортзале, а сотрудники милиции и ОМОНа при этом жестоко избивают их и угрожают убийством. «Почки две, а жизнь одна», — обращается к одному из задержанных неизвестный силовик.

Большинство задержанных лежат на полу или стоят на коленях, их бьют палками в живот и спину, а также накрывают сверху бело-красно-белыми флагами. Отмечается, что ByPol сумел, предположительно, идентифицировать ряд правоохранителей, участвующих в насилии.

В августе освобожденные из следственных изоляторов протестующие показали следы издевательств и избиений. На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков. 13 августа заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в насилии над гражданскими лицами в белорусских СИЗО. Он заявил, что «никаких издевательств не было» и отказался общаться с прессой на эту тему.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.