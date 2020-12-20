Милиция Минска сообщила о задержании около 100 протестующих

Около 100 человек задержаны в ходе акций протеста в Минске в воскресенье, 20 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале минской милиции.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)», — говорится в сообщении.

В милиции рассказали, что продолжают разыскивать граждан, которые ранее принимали участие в акциях протеста и не были задержаны, а также водителей, «беспричинно» подававших звуковые сигналы, «тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения».

Правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный в Белоруссии, в свою очередь сообщает о 67 задержанных протестующих в нескольких городах страны.

Ранее 20 декабря силовики стянули спецтехнику к рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске в преддверии очередной акции протеста. На улице Саперов близ резиденции были замечены несколько десятков автозаков, бронетранспортеров, оснащенных комплексом «Рубеж», автомобилей с колючей проволокой и микроавтобусов для перевозки силовиков. Кроме того, в районе дежурили усиленные составы сотрудников ГАИ и милиции.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.