В Минске на акциях протеста снова начались задержания

На протестных акциях, которые проходят в Минске в воскресенье, 20 декабря, снова начались задержания. Об этом сообщается на сайте не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».

Так, на данный момент в списках задержанных значатся 36 человек. Среди них есть в том числе и журналисты.

По данным РИА Новости, в частности, сотрудники милиции разогнали колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка. В результате там были задержаны несколько человек.

Ранее 20 декабря сообщалось, что силовики стянули спецтехнику к рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске в преддверии очередной акции протеста. На улице Саперов близ резиденции были замечены несколько десятков автозаков, бронетранспортеров, оснащенных комплексом «Рубеж», автомобилей с колючей проволокой и микроавтобусов для перевозки силовиков. Кроме того, в районе дежурили усиленные составы сотрудников ГАИ и милиции.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.