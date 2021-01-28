Лукашенко потребовал доказать наличие политзаключенных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал доказать ему наличие политзаключенных в стране. Только в этом случае возможна политическая амнистия, заявил он. Об этом 28 января сообщает БЕЛТА.

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе. И что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», — сказал Лукашенко.

По словам президента, на встрече в СИЗО оппозиционеры спрашивали, когда их отпустят, и он предложил сначала вернуть «все, что украдено у народа». «Жду-с. До сих пор жду-с…» — отметил Лукашенко.

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Он утверждает, что арестованные обсуждали эти вопросы с родственниками. «Такая возможность у этих протестунов (главарей) была — денег жалко», — уверяет Лукашенко.

Он добавил, что если человек не хочет сидеть за экономическое преступление, он должен «отдать последнее». «Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия», — заключил политик.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются почти полгода. Ряд оппозиционеров арестованы или бежали из страны.

Один из претендентов на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико еще в июне был взят под стражу по обвинению в выводе крупных сумм за рубеж.