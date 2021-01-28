Лукашенко рассказал о пресечении попыток «взрывать дома и улицы» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства рассказал о пресечении спецслужбами запланированных террористических актов. Об этом пишет БелТА.

Он пообещал, что через некоторое время более детальную информацию об операциях раскроет Комитет госбезопасности. По его словам, организаторы терактов пытались не только морально подорвать обстановку в государстве, но и планировали «взрывать дома и улицы».

Белорусский лидер отметил, что к настоящему моменту спецслужбам удалось выследить поставщиков боеприпасов и взрывчатки, а также выяснить их происхождение. «Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу возили их», — подчеркнул он.

Лукашенко не стал раскрывать имена и названия групп, но обмолвился, что некоторые из них уже известны, однако пока нет уверенности в том, что раскрыты все причастные. «Если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей», — добавил он.

Затронув позицию властей, он заметил, что первостепенным приоритетом для них является защита государства. «То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Белоруссия срочно изменит законы в связи с внутриполитическим кризисом. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что участники совещания у президента Александра Лукашенко рассмотрели широкий круг вопросов о совершенствовании законодательной базы, чтобы «она своевременно и оперативно реагировала на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года».