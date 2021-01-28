Лукашенко посетовал на слишком сильную либерализацию законов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на слишком сильную либерализацию законов в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая на совещании по вопросам совершенствования законодательства, он заявил, что власть и правоохранительные органы позволили Белоруссии «не свалиться в пропасть очередной цветной революции», хотя этого хотели «заграничные спонсоры протестов».

По словам Лукашенко, за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

«Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное», — заявил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании могут быть обозначены поправки в Конституцию. Их принятие возможно лишь на референдуме. По словам главы государства, изменения в основной закон коснутся политического устройства, а не экономики.

В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.