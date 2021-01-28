Белоруссия срочно изменит законы в связи с внутриполитическим кризисом

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в течение первого квартала 2021 года в законодательство будут внесены изменения, связанные с внутриполитическим кризисом. Об этом сообщает БЕЛТА.
«В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены», — сказал Рахманов.
По его словам, участники совещания у президента Александра Лукашенко рассмотрели широкий круг вопросов о совершенствовании законодательной базы, чтобы «она своевременно и оперативно реагировала на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года».
В числе таких вызовов и угроз Рахманов назвал несанкционированные массовые мероприятия, которые перерастали в сопротивление силовикам.
Ранее 28 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил оппозиционеров в попытке установить режим «фашиствующей демократии».
22 января бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов в стране. По ее словам, массовые демонстрации в Белоруссии возобновятся весной — в настоящее время протестные акции не такие масштабные из-за холода, пояснила лидер оппозиции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании могут быть обозначены поправки в конституцию. Их принятие возможно лишь на референдуме. По его словам, конституционная реформа коснется политического устройства, а не экономики. Лукашенко при этом подчеркнул, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.
В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.