Белоруссия срочно изменит законы в связи с внутриполитическим кризисом

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в течение первого квартала 2021 года в законодательство будут внесены изменения, связанные с внутриполитическим кризисом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены», — сказал Рахманов.

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По его словам, участники совещания у президента Александра Лукашенко рассмотрели широкий круг вопросов о совершенствовании законодательной базы, чтобы «она своевременно и оперативно реагировала на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года».

В числе таких вызовов и угроз Рахманов назвал несанкционированные массовые мероприятия, которые перерастали в сопротивление силовикам.

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В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.