Бывший СССР
 
Последние новости
Дравшийся с бойцами ОМОН чеченец признал вину
Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян
Вымогавших у россиян деньги в обмен на помощь с судом задержали в Испании
Российский врач назвал защищающий от рака продукт
Кеосаяну запретят въезд на Украину
Сеть для заражения компьютеров по всему миру сумели отключить
Мужчина застрял в разгромленном им лифте и попал на видео
30 полицейских во Франции устроили незаконную вечеринку с «Макареной» и попались
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
Новости партнеров
Прослушать новость

Белоруссия срочно изменит законы в связи с внутриполитическим кризисом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: BelaPAN / Reuters

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в течение первого квартала 2021 года в законодательство будут внесены изменения, связанные с внутриполитическим кризисом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены», — сказал Рахманов.

По его словам, участники совещания у президента Александра Лукашенко рассмотрели широкий круг вопросов о совершенствовании законодательной базы, чтобы «она своевременно и оперативно реагировала на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года».

В числе таких вызовов и угроз Рахманов назвал несанкционированные массовые мероприятия, которые перерастали в сопротивление силовикам.

Ранее 28 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил оппозиционеров в попытке установить режим «фашиствующей демократии».

22 января бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов в стране. По ее словам, массовые демонстрации в Белоруссии возобновятся весной — в настоящее время протестные акции не такие масштабные из-за холода, пояснила лидер оппозиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании могут быть обозначены поправки в конституцию. Их принятие возможно лишь на референдуме. По его словам, конституционная реформа коснется политического устройства, а не экономики. Лукашенко при этом подчеркнул, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ближайшее время в законодательство внесут изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в стране
Белорусскую оппозицию обвинили в попытке установить «фашиствующую демократию»
Лукашенко посетовал на слишком сильную либерализацию законов в Белоруссии
Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
14:5225 января

Украина оспорила полномочия России в ПАСЕ

14:1625 января

Украина захотела «отрезаться» от российских и белорусских энергосетей

14:1325 января

Глава МИД Украины заявил о «химии» между Зеленским и Байденом

Бывший СССР00:0113 декабря 2020

«Видно, что их пытали»

Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
13:5525 января

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии

13:3125 января

Санду обязала членов совета безопасности знать румынский язык

13:0825 января

Бывший соперник Лукашенко предсказал новую волну протестов в Белоруссии

Бывший СССР00:01 6 декабря 2020
Владимир Зеленский

«Страну снова тянут в кровавый хаос»

Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
12:2525 января

Лукашенко заявил о готовности выдать белорусам биометрические паспорта

12:1025 января

МИД Украины обиделся на «Би-би-си» из-за русского Севастополя

11:3025 января

Зеленский выдвинул требования Франции после избиения украинца

Россия
Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
«Почему они меня не выдали? Не знаю»
 
В Москве реанимобили оснастили оборудованием для биохимического анализа крови
Россиянам назвали способ избавиться от звонков с рекламой кредитов
«Осколки остались в наших телах навсегда»
Десять лет назад смертник атаковал Домодедово, погибли 37 человек. Выжившие все еще живут в страхе
Все материалы
Мир
Американец запланировал теракты против демократов после поражения Трампа
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Депутат Конгресса США попыталась заставить мусульманок присягать на Библии
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
В США прокомментировали снятие санкций с Huawei
Рост цен на яйца объяснили заболеванием
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
В России предложили повысить всем пенсии
«Это была сильнейшая пирамида»
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали компанию по модернизации грузовиков
Экологические мегатренды
Как российский бизнес борется с парниковым эффектом
Все материалы
Силовые структуры
Подравшегося с ОМОН на митинге в Москве чеченца задержали
«На связь выходят только ночью»
Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
В деле о пропаже миллиона долларов из МИД России обнаружилась гостайна
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
ФСБ рассекретила материалы «Киевского Нюрнберга»
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Конор Макгрегор и Дастин ПорьеЗабойный реванш
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Но ирландец не собирается завершать карьеру
Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином
Все материалы
Культура
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
«Я стопроцентный каннибал»
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Волочкова рассталась с тайным женихом
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
Юрий Стоянов рассказал о контакте с покойным Ильей Олейниковым
«Мы услышали невыносимо громкие вопли»
История британца, который объездил весь мир ради уникальной коллекции животных
Памела Андерсон назвала соцсети средством контроля над разумом
Все материалы
Интернет и СМИ
В WhatsApp обнаружили опасный вирус
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Малышева назвала опасные для памяти продукты
«Учат весь мир свободе слова»
 
Популярнейшие соцсети россиян решили оштрафовать за посты об акции 23 января
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Мужчина попал в чат российских школьников и начал присылать интимные фото
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
В России оценили открытие границ Кипра для туристов
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
В турецком городе снесут 240 домов ради туристов
Все материалы
Из жизни
Пара вскрыла подарок с рецептом сохранения брака спустя годы после свадьбы
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
Женщина уехала из Лондона к нищему любовнику из джунглей Амазонки
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Мать сочла пятилетнюю дочь одержимой демоном и жестоко ее убила
Все материалы
Иностранных водителей с неоплаченными штрафами не выпустят из России
Крестный отец: великому Bugatti EB110 исполнилось 30 лет
Отдаем дань уважения выдающемуся автомобилю, который появился на свет благодаря непоколебимой решимо
В России стартовало производство нового Renault Duster
Petrolhead Battle: как Бойцовский клуб, но о машинах
Как двое уставших от самоизоляции парней создали лучший автомобильный квиз
Гиперкару SSC Tuatara все же удалось установить рекорд скорости
Удивительные «Теслы»: от кабриолета до катафалка
Вспоминаем самые экзотические проекты на базе электромобиля Tesla Model S
В России началась сборка обновленного Kia Stinger
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы