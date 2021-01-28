Белорусскую оппозицию обвинили в попытке установить «фашиствующую демократию»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал действия белорусской оппозиции, назвав их «бесчинствующей демократией». Об этом сообщает БЕЛТА.
«Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Белоруссии и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия», — обвинил он оппозиционеров в попытке установить недемократический режим.
Макей при этом отметил, что в стране не все идеально и многое нуждается в совершенствовании, но это должно происходить «не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона».
22 января бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов в стране. По ее словам, массовые демонстрации в Белоруссии возобновятся весной — в настоящее время протестные акции не такие масштабные из-за холода, пояснила лидер оппозиции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании могут быть обозначены поправки в Конституцию. Их принятие возможно лишь на референдуме. По его словам, конституционная реформа коснется политического устройства, а не экономики. Лукашенко при этом подчеркнул, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.
В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.