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США введут санкции против 43 граждан Белоруссии

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация США введет санкции против 43 граждан Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации американского президента, чтобы ввести визовые ограничения против 43 человек. «Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», — подчеркивается в документе.

Также уточняется, что в черный список включены в том числе официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал компетентных органов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не париться» по поводу западных санкций, так как Москва и Минск смогут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Лукашенко назвал себя «человеком советского времени», знающим, «что такое госплан» и как спланировать производство необходимых товаров. Он предположил, что из-за активного развития экономики и науки со временем вокруг двух стран стали бы собираться и другие страны бывшего СССР.

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