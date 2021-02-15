Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке многих стран

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК рассказал о поддержке, которую Минск получает от многих стран.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет», — сказал Макей в ответ на замечание, что во внешней политике Белоруссии остался только российский вектор.

По его словам, у Минска сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги: Китаем и Пакистаном.

«И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались», — подчеркнул Макей. Он пояснил, что за 2020 году у Белоруссии выросла торговля с десятком стран.

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«Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — заверил министр.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись, ряд оппозиционных политиков и активистов арестованы или бежали из страны, известно о нескольких погибших протестующих.

Европейский союз ввел три пакета санкций против властей Белоруссии. Под ограничения попали Лукашенко и его окружение. Санкции в отношении Минска приняли и США.