МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал РБК о темах предстоящих переговоров лидера республики Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

По его словам, у глав двух государств будет «хороший материал для обсуждения будущего наших отношений». Также Макей не исключил, что в ходе встречи президенты затронут тему взаимодействий в финансово-кредитной сфере с точки зрения совместно выгодных проектов. Однако, подчеркнул министр, «это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи».

По мнению Макея, России и Белоруссии нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень. Он заверил, что работе в этом направлении не помешала пандемия коронавируса и протесты в Белоруссии. Кроме того, министр ожидает, что последние события, «которые происходят внутри и вокруг наших стран, они могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате, и рано или поздно в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза».

О готовящейся встрече Путина и Лукашенко стало известно 10 февраля. Сообщалось, что темой обсуждения станет очередной кредит Минску в размере трех миллиардов долларов в дополнение к ранее выданным займам. Белорусский Минфин отрицает такие планы.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в сентябре 2020 года в Сочи. Оттуда действующий президент Белоруссии уехал с обещанием кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Такая поддержка позволила ему устоять в разгар беспрецедентных протестов против его правления, которые начались после выборов 9 августа и продолжаются до сих пор.