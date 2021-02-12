В Белоруссии предложили увековечить Россию

Политолог Юрий Воскресенский, выступая на Всебелорусском народном собрании, предложил увековечить память о белорусско-российских отношениях и назвать одну из минских площадей в честь России. Об этом сообщает Tut.by.

«Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет», — пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании призвал сторонников мирного и спокойного развития страны сжать зубы, собраться и пережить сложный период.

11 февраля стало известно, что Лукашенко захотел совершить очередной визит в Россию. Он рассчитывает получить еще три миллиарда долларов вдобавок к полутора миллиардам, выделенным ранее. О его грядущей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.