Лукашенко пожелал сохранить суверенитет при интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал сохранить суверенитет Белоруссии при углубленной интеграции с Россией в Союзное государство, передает РИА Новости.

Интеграцию с Россией Лукашенко воспринимает как исключительно межотраслевое сотрудничество. По его словам, участие в проекте должно быть полностью равноправным и исключать появления в Союзном государстве новых наднациональных органов власти.

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При этом президент подчеркнул, что существующая система институтов в нем остается жизнеспособной и не может быть «выброшена на свалку». «Посмотрим, что скажут народы», — резюмировал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко захотел совершить очередной визит в Россию. Он рассчитывает получить у Москвы еще три миллиарда долларов вдобавок к полутора миллиардам, выделенным ему ранее. О грядущей встрече президента России Владимира Путина и Лукашенко ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.