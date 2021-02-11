Лукашенко пожелал сохранить суверенитет при интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал сохранить суверенитет Белоруссии при углубленной интеграции с Россией в Союзное государство, передает РИА Новости.
Интеграцию с Россией Лукашенко воспринимает как исключительно межотраслевое сотрудничество. По его словам, участие в проекте должно быть полностью равноправным и исключать появления в Союзном государстве новых наднациональных органов власти.
При этом президент подчеркнул, что существующая система институтов в нем остается жизнеспособной и не может быть «выброшена на свалку». «Посмотрим, что скажут народы», — резюмировал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Лукашенко захотел совершить очередной визит в Россию. Он рассчитывает получить у Москвы еще три миллиарда долларов вдобавок к полутора миллиардам, выделенным ему ранее. О грядущей встрече президента России Владимира Путина и Лукашенко ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.