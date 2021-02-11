Лукашенко заявил о переломном периоде в истории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна переживает переломный период в своей истории. Его слова в четверг, 11 февраля, передает БЕЛТА.

«Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны было немного», — сказал Лукашенко.

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Он сравнил нынешнюю ситуацию с распадом Советского Союза и его последствиями. «Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — добавил Лукашенко.

По его словам, сейчас Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне. Внешние силы хотели «попробовать свои методы и методики не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах полный раздрай», а в монолитной и «вроде бы нормальной» республике.

«Получится — значит, можно действовать дальше. Это были для них определенные испытания их оружия, это был трамплин для нападения на Россию», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко уверяет, что за ними стоит Запад.