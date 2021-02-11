Глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов

Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что пик протестов в стране пройден. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — сказал Тертель журналистам.

Однако, по его словам, «заграничные центры» радикализируются и предпринимают попытки возобновить протесты. Ситуацию могут попытаться дестабилизировать уже весной, уверяет глава КГБ.

«Попытки будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им удастся добиться таких целей, мы не видим», — цитирует Тертеля ТАСС.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже полгода. Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.