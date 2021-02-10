МВД Белоруссии пообещало пресечь протесты во время Всебелорусского собрания

МВД Белоруссии пообещало не допустить проведения несанкционированных протестных акций во время Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11 и 12 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

«Правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия, — заявили в министерстве. — Любые противоправные действия [будут] пресечены, а каждому из них — дана правовая оценка».

Движение на ряде улиц в Минске будет ограничено. В МВД объяснили это ожидаемым снегопадом.

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

Ранее Telegram-канал NEXTA, активно освещающий протесты, призвал граждан выходить на улицы 11 и 12 февраля.

Всебелорусское народное собрание проводится каждые пять лет с 1996 года. Президент Александр Лукашенко заявил, что на предстоящем мероприятии могут быть обозначены поправки в конституцию республики.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года.