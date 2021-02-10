Белоруса задержали за оскорбление замглавы МВД во «ВКонтакте»

Жителя белорусского города Витебск задержали за оскорбление замглавы МВД в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает БЕЛТА.

Сотрудники витебского управления ГУСБ МВД установили, что 42-летний мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес замминистра в одной из публичных групп соцсети.

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После задержания он заявил, что сделал это, будучи пьяным. Его также подтолкнуло общее негативное настроение в чате.

Как утверждают в УВД Витебского облисполкома, задержанный осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном. Материалы передали следователям для дачи правовой оценки его действиям.

Ранее в социальной сети суд Оршанского района Белоруссии приговорил мужчину, оскорбившего в интернете президента Александра Лукашенко, к году и трем месяцам колонии общего режима.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.